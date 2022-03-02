Инфекционист спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в России

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В России могут наблюдаться незначительные повышения заболеваемости коронавирусом, однако в целом тенденция идет на снижение, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Специалист считает, что значительные вспышки заболеваемости могут наблюдаться при появлении новых штаммов в следующем эпидемиологическом сезоне.

"В настоящее время пока, вроде бы, кандидатов не видно. Но мы уже обжигались несколько раз, сейчас мы пережили пятую или шестую волну. Тут надо быть аккуратнее", – приводит слова Малышева ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по противоэпидемическим мерам с учетом снижения заболеваемости коронавирусом и распространения штамма "Омикрон". Они предусматривают только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.

Как подчеркнули в ведомстве, рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран.