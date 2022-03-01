Вирусолог предположил, когда антиковидные ограничения полностью отменят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 предположил, что антиковидные ограничения в мире могут полностью отменить в ближайшие пару месяцев.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об актуальных для нового штамма коронавируса "Омикрон" ограничительных мерах. В частности, ведомство рекомендует сохранить только обязательный масочный режим в помещениях, а также усиленную дезинфекцию. Отмечается, что соответствующие рекомендации были разработаны с учетом зарубежного опыта и мнения ученых.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Пока что мы видим, как резко снижается заболеваемость "Омикроном". Возможно, в ближайшие пару месяцев мы придем фактически в обычное функционирование и ограничения уже не будут считаться нужными.

Вместе с тем, по словам вирусолога, невозможно предугадать, накроет ли мир следующая волна коронавируса и какой она будет.

"После перенесенного заболевания где-то на полгода хватает надежного иммунитета. Надо смотреть, что будет через полгода. Будет ли повторное заболевание тем же "Омикроном". То ли он исчезнет, то ли еще где-то остался "Дельта"-вариант, который поднимет голову. Это очень сложно предсказать", – говорит Скулачева.

Тем не менее эксперт считает, что отказываться от противоэпидемиологических мер навсегда все же не стоит. Хотя бы потому, что ношение маски помогает защититься не только от коронавируса, но и от других заболеваний, уточнил Скулачев.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Все эти ограничения на сезонный период ОРВИ надо вводить вне зависимости от коронавируса. Это помогает и с гриппом бороться, и с многими другими болячками.

Скулачев убежден, что, пока пандемия не завершилась, нужно продолжать носить маски, поскольку они очень эффективны.

"С их безопасностью уже никто не спорит. Простой дешевый и всем доступный метод, который десятилетиями применяется в Китае, Корее и Японии. И неплохо бы всему миру перенять это не только во время пандемии, но и в какой-то эпидемиологически неблагоприятный сезон", – заключил вирусолог.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 75 российских регионах наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Вместе с тем только в шести еще фиксируется рост. Кроме того, по данным ведомства, вызванная штаммом "Омикрон" болезнь протекает бессимптомно или как ОРВИ в 97% случаев.