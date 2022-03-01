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Вирусолог предположил, когда антиковидные ограничения полностью отменят

Коронавирус отступает? Когда в мире отменят антиковидные ограничения
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 предположил, что антиковидные ограничения в мире могут полностью отменить в ближайшие пару месяцев.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об актуальных для нового штамма коронавируса "Омикрон" ограничительных мерах. В частности, ведомство рекомендует сохранить только обязательный масочный режим в помещениях, а также усиленную дезинфекцию. Отмечается, что соответствующие рекомендации были разработаны с учетом зарубежного опыта и мнения ученых.

Пока что мы видим, как резко снижается заболеваемость "Омикроном". Возможно, в ближайшие пару месяцев мы придем фактически в обычное функционирование и ограничения уже не будут считаться нужными.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог

Вместе с тем, по словам вирусолога, невозможно предугадать, накроет ли мир следующая волна коронавируса и какой она будет.

"После перенесенного заболевания где-то на полгода хватает надежного иммунитета. Надо смотреть, что будет через полгода. Будет ли повторное заболевание тем же "Омикроном". То ли он исчезнет, то ли еще где-то остался "Дельта"-вариант, который поднимет голову. Это очень сложно предсказать", – говорит Скулачева.

Тем не менее эксперт считает, что отказываться от противоэпидемиологических мер навсегда все же не стоит. Хотя бы потому, что ношение маски помогает защититься не только от коронавируса, но и от других заболеваний, уточнил Скулачев.

Все эти ограничения на сезонный период ОРВИ надо вводить вне зависимости от коронавируса. Это помогает и с гриппом бороться, и с многими другими болячками.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог

Скулачев убежден, что, пока пандемия не завершилась, нужно продолжать носить маски, поскольку они очень эффективны.

"С их безопасностью уже никто не спорит. Простой дешевый и всем доступный метод, который десятилетиями применяется в Китае, Корее и Японии. И неплохо бы всему миру перенять это не только во время пандемии, но и в какой-то эпидемиологически неблагоприятный сезон", – заключил вирусолог.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в 75 российских регионах наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Вместе с тем только в шести еще фиксируется рост. Кроме того, по данным ведомства, вызванная штаммом "Омикрон" болезнь протекает бессимптомно или как ОРВИ в 97% случаев.

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