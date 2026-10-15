В Москве проведут тематические мероприятия ко Дню отца 17 и 18 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские музеи подготовили семейную программу ко Дню отца. В выходные, 17 и 18 октября, посетителей ждут спортивные состязания, творческие занятия, квесты, кинопоказ и встреча с художником. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Присоединиться к мероприятиям можно будет в Дарвиновском музее, Музее космонавтики и Московском музее современного искусства (ММОМА). Участие в праздничных программах бесплатное, однако для посещения самих музеев необходимо купить входной билет. Предварительная регистрация не требуется.

Дарвиновский музей: семейные старты, динозавры и игры

Основная часть событий пройдет 17 октября в Дарвиновском музее. В 10:30 начнется игра "Папа-старты", в которой семьи смогут проверить, насколько быстро умеют находить совместные решения и сохранять позитивный настрой во время соревнований.

В это же время стартуют квесты "Папа-нянь". Участникам предстоит пройти по основной экспозиции и выяснить, как самцы разных видов животных заботятся о потомстве.

На выставке "Белый клык" в течение дня будет работать игротека "В гости к каюру". Гости узнают о жизни северных погонщиков и их ездовых собак, увидят настоящие нарты и попробуют себя в тематических развлечениях. В программе – бросок аркана, ходьба на лыжах и сторителлинг "Собаки на Севере".

Любителей видеоигр приглашают сыграть в популярные проекты 1990-х на старых консолях и принять участие в семейных турнирах. Их проведет партнер праздника, которым является Музей советских игровых автоматов.

С 10:30 до 16:00 на выставке палеоарта "Мой любимый динозавр" будут проходить мастер-классы "Динозавр для папы". Дети смогут изготовить для отцов памятные подарки под руководством художника, палеоиллюстратора и граффити-артиста Андрея Полякова.

Еще одну программу подготовила детская библиотека № 178 – культурный центр имени А. Л. Барто. Встречи "Слушаем и мастерим" начнутся в 12:00 и 13:00. Вместе с библиотекарем дети прочитают и обсудят книгу Ирины Заратайской "Когда твой папа – тигр", а затем сделают открытки своими руками.

К праздничной программе присоединится футбольное московское "Динамо". С 10:30 до 16:00 дети и родители смогут поучаствовать в конкурсах и творческих занятиях с талисманом команды Гундозавром. Участникам также подготовили памятные подарки от клуба.

Музей космонавтики: фильмы об Алексее Леонове

18 октября Музей космонавтики организует показ документальных фильмов режиссера Ивана Цыбина о космонавте Алексее Леонове – первом человеке, вышедшем в открытый космос. Начало сеанса запланировано на 13:00.

Картины расскажут о биографии и достижениях Леонова, а также о совместной советско-американской программе пилотируемого полета "Союз" – "Аполлон". Зрители смогут узнать дополнительные факты об истории освоения космоса.

ММОМА: разговор о современном отцовстве

В ММОМА 18 октября состоится встреча с художником Мишей Никатиным. Начало – в 15:00. Событие пройдет в рамках выставки "Режим отца", где представлена серия живописных работ автора.

Никатин участвует в программе "Молодые львы" – совместном проекте ММОМА и галереи "Триумф". Во время встречи он расскажет, как личный опыт влияет на художественное восприятие и творчество живописцев. Отдельной темой обсуждения станет представление о современном отцовстве.

В России День отца отмечают каждый год в третье воскресенье октября. Праздник призван укреплять семейные отношения и подчеркивать роль отцов в воспитании детей.

Организация тематических мероприятий в городских музеях соответствует целям и задачам национального проекта "Семья". Билеты можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Ко Дню отца сеть кинотеатров "Москино" также подготовила специальную программу. 18 октября в десяти кинотеатрах бесплатно покажут советский фильм Евгения Карелова "Дети Дон Кихота" 1965 года. Для посещения сеансов необходимо заранее зарегистрироваться.