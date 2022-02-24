"Стелс-Омикрон" замедлит снижение заболеваемости в России – иммунолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что "Стелс-Омикрон" не вызовет в России новой волны заболеваемости, однако замедлит снижение уже существующей.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что в РФ медленно растет доля заразившихся штаммом коронавируса "Стелс-Омикрон". Сейчас она составляет 7,4% от всех случаев "Омикрона", уточнили в ведомстве.
По словам Владимира Болибока, "Стелс-Омикрону" может потребоваться несколько недель для того, чтобы "разогнаться". Однако эксперт предполагает, что этот подвид штамма коронавируса не приведет к новой волне заболеваемости.
Кроме того, весна и начало дачного сезона могут замедлить распространение коронавируса, считает специалист. "Скоро у нас апрель, будет рассредоточение по дачным участкам. И наиболее подверженная группа населения, неработающие пенсионеры, очень надеюсь, примет решение перебраться на дачи и сократить число социальных контактов к минимуму", – говорит иммунолог.
Эксперт добавил, что симптомы "Стелс-Омикрона" могут быть схожи с обычным штаммом "Омикрон". "У нас он только-только начинается, но зарубежные коллеги особо не различают варианты "Омикрона", симптоматика сходная. Скорее всего, симптомы будут очень похожи, потому что это вариант "Омикрона", – заключил врач.
Ранее в Национальной службе здравоохранения Англии рассказали, что у заразившихся "Стелс-Омикроном" пациентов первые симптомы недуга могут проявиться в виде усталости, а также головокружения. Кроме того, не исключены боли в мышцах. Примечательно, что все эти признаки в течение дня могут как появляться, так и исчезать.
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