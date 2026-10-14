Daily Mail: британец начал зарабатывать 83 млн рублей в год на полотенцах

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Житель Великобритании Харрисон Нотт превратил идею охлаждающих полотенец в бизнес с годовым доходом в 750 тысяч фунтов стерлингов, или около 83 миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Предприниматель начал развивать проект еще подростком, а позже привлек внимание известного английского футболиста Рио Фердинанда.

Идея появилась у Нотта, когда ему было 16 лет. Он решил создать полотенце, которое помогает легче переносить жару. Изделие изготовлено из трехслойной полиэстеровой ткани. Чтобы запустить охлаждающий эффект, его нужно намочить, отжать лишнюю воду, резко встряхнуть и приложить к телу.

В 2023 году Нотт запустил собственную компанию CoolTowel. Спустя два года он победил в конкурсе стартапов, организованном Alibaba.com. Именно тогда проект заметил Фердинанд. Футболисту понравилась идея, и он решил вложить деньги в развитие бизнеса.

По мере роста компании Нотту пришлось отказаться от учебы в колледже, чтобы полностью сосредоточиться на своем деле. Предприниматель признался, что ему было непросто наблюдать за тем, как друзья продолжают учиться и проводить время вместе. Однако он считал этот выбор необходимым для развития компании.

Последние месяцы оказались для молодого бизнесмена непростыми. По его словам, некоторые заказы отменялись, возникали незапланированные расходы, а мошенники начали использовать его лицо в рекламных материалах. Эти проблемы осложнили работу компании.

Несмотря на трудности, Нотт постепенно восстановил контроль над бизнесом. Теперь он воспринимает CoolTowel не просто как небольшой проект, созданный в собственной спальне, а как полноценный бренд, продукция которого помогает людям справляться с жарой.

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