Терапевт рассказал, как лечиться при "Стелс-Омикроне"

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам больше отдыхать и пить воду при заражении "Стелс-Омикроном".

Ранее в Национальной службе здравоохранения Англии рассказали, что при заражении штаммом "Стелс-Омикрон" первые симптомы болезни могут проявиться в виде усталости и головокружения. Сюда же специалисты отнесли и мышечные боли. Кроме того, в течение дня все признаки могут появляться и исчезать.

По словам Хухрева, поскольку симптомы "Стелс-Омикрона" схожи с обычным "Омикроном", то и лечение данного подвида вируса также будет симптоматическим.





Алексей Хухрев врач-терапевт Лечение должно быть поддерживающее. Побольше отдыхать, пить воду, по желанию принимать витамин C и D. Следить за кислородом.

Высокую температуру можно сбить жаропонижающими, продолжает терапевт. Но если она держится на протяжении 5 дней, необходимо обратиться к врачу, предупреждает Хухрев.

"Если у вас есть время, полощите горло, промывайте нос. Но все пройдет все равно за то же время, что и без этих мероприятий", – заключил терапевт.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал, что "Стелс-Омикрон" может стать в РФ доминирующим штаммом. Вместе с тем эксперт прогнозирует, что новый подвид "Омикрона" не ухудшит ситуацию с заболеваемостью в стране, поскольку особо не отличается от своего предшественника.