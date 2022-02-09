Терапевт рассказал, как лечиться при "Стелс-Омикроне"

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам больше отдыхать и пить воду при заражении "Стелс-Омикроном".
Ранее в Национальной службе здравоохранения Англии рассказали, что при заражении штаммом "Стелс-Омикрон" первые симптомы болезни могут проявиться в виде усталости и головокружения. Сюда же специалисты отнесли и мышечные боли. Кроме того, в течение дня все признаки могут появляться и исчезать.
По словам Хухрева, поскольку симптомы "Стелс-Омикрона" схожи с обычным "Омикроном", то и лечение данного подвида вируса также будет симптоматическим.
Высокую температуру можно сбить жаропонижающими, продолжает терапевт. Но если она держится на протяжении 5 дней, необходимо обратиться к врачу, предупреждает Хухрев.
"Если у вас есть время, полощите горло, промывайте нос. Но все пройдет все равно за то же время, что и без этих мероприятий", – заключил терапевт.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал, что "Стелс-Омикрон" может стать в РФ доминирующим штаммом. Вместе с тем эксперт прогнозирует, что новый подвид "Омикрона" не ухудшит ситуацию с заболеваемостью в стране, поскольку особо не отличается от своего предшественника.
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