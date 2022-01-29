Терапевт назвал главные ошибки при лечении "Омикрона"

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 призвал граждан не назначать себе антибиотики и разжижающие кровь препараты для лечения "Омикрона".
По словам специалиста, основная ошибка, которую допускают заболевшие коронавирусом, – это самолечение. Терапевт считает, что самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача может привести к устойчивости организма к таким препаратам.
"Это реально то, что убивает гораздо больше, чем "Омикрон". Те, кто работал в реанимациях, в серьезных отделениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не действует", – поясняет Хухрев.
Лечение алкоголем – еще одна ошибка, которую часто допускают заболевшие, говорит эксперт. По словам терапевта, такие напитки дают еще большую нагрузку на страдающую и без того иммунную систему.
Хухрев полагает, что, поскольку новый штамм коронавируса в некотором смысле похож на обычную ОРВИ, какого-то специфического лечения не требуется. "Обильное питье, отдых и терпение – вот основные три кита. Можно принимать витамин C и чай с лимоном", – советует врач.
Также эксперт рекомендует не принимать жаропонижающие без особой необходимости. "Температура – это естественный защитный механизм нашего организма. Просто важно, чтобы она не зашкаливала. Если температура ниже 39, вы ее можете терпеть и чувствуете себя более-менее ничего, вам даже жаропонижающее не нужно. Конечно, после 39 ее уже надо сбивать", – объясняет специалист.
Ранее врач-иммунолог Мария Польнер предупредила об опасности использования иммуномодуляторов при коронавирусе. По словам специалиста, эти препараты могут спровоцировать неконтролируемую реакцию иммунной системы, которая будет видеть врага в клетках собственного организма. Кроме того, может возникнуть цитокиновый шторм, который увеличивает риск летального исхода.
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