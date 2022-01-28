Иммунолог рассказал о постковидном синдроме после "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 допустил появление постковидного синдрома после "Омикрона". При этом, по словам эксперта, прошло еще слишком мало времени, чтобы окончательно судить обо всех его проявлениях.
"Постковид – это считается, что симптом продолжается дольше месяца. А у нас только в начале января начали болеть. Еще даже сроки не прошли для наступления так называемых постковидных явлений", – уточнил врач.
Тем не менее, с большой вероятностью, у некоторых переболевших новым штаммом могут обостриться хронические заболевания, предположил Владимир Болибок. Кроме того, эксперт не исключает, что после "Омикрона" может сохраняться слабость.
"Нужно иметь в виду, что любой коронавирус, в том числе и "Омикрон", может провоцировать имеющиеся хронические заболевания. Это достаточно часто встречается и у привитых, и у непривитых. Я аллерголог, многие приходят жаловаться, что перенесли коронавирус и после этого аллергия, которая не мучила уже много-много лет, возвращается", – объясняет эксперт.
Также, по некоторым данным, часть переболевших жалуется на потерю обоняния после "Омикрона", продолжает Владимир Болибок. При этом она возникает, когда человек уже фактически перенес заболевание, добавляет эксперт.
"Еще зарубежные коллеги отмечают, что достаточно выражено отклонение в параметрах свертываемости крови. Но мы ожидаем, что как осложнение, не как постковидный синдром, после "Омикрона" может быть тромбоз", – уточнил иммунолог.
По словам специалиста, сложно сказать, кто больше подвержен постковидному синдрому. "У всех категорий это бывает. Можно легко перенести коронавирус, но тем не менее постковид будет выражен", – поясняет он.
Однако Владимир Болибок добавил, что вакцинированные в какой-то степени более защищены от постковидного синдрома.
Ранее россиян предупредили, что новая мутация коронавируса "Омикрон" может повреждать стенки сосудов. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
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