Иммунолог рассказал о постковидном синдроме после "Омикрона"

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 допустил появление постковидного синдрома после "Омикрона". При этом, по словам эксперта, прошло еще слишком мало времени, чтобы окончательно судить обо всех его проявлениях.

"Постковид – это считается, что симптом продолжается дольше месяца. А у нас только в начале января начали болеть. Еще даже сроки не прошли для наступления так называемых постковидных явлений", – уточнил врач.

Тем не менее, с большой вероятностью, у некоторых переболевших новым штаммом могут обостриться хронические заболевания, предположил Владимир Болибок. Кроме того, эксперт не исключает, что после "Омикрона" может сохраняться слабость.

"Нужно иметь в виду, что любой коронавирус, в том числе и "Омикрон", может провоцировать имеющиеся хронические заболевания. Это достаточно часто встречается и у привитых, и у непривитых. Я аллерголог, многие приходят жаловаться, что перенесли коронавирус и после этого аллергия, которая не мучила уже много-много лет, возвращается", – объясняет эксперт.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Коллеги сообщают, что приоритет жалоб после "Омикрона" немножко другой, чем, например, при штамме из Китая. Это туман в голове, слабость, потеря работоспособности, головокружение. У человека слабость накатывает, он перебаливает, выздоравливает, однако эта слабость сохраняется.

Также, по некоторым данным, часть переболевших жалуется на потерю обоняния после "Омикрона", продолжает Владимир Болибок. При этом она возникает, когда человек уже фактически перенес заболевание, добавляет эксперт.

"Еще зарубежные коллеги отмечают, что достаточно выражено отклонение в параметрах свертываемости крови. Но мы ожидаем, что как осложнение, не как постковидный синдром, после "Омикрона" может быть тромбоз", – уточнил иммунолог.

По словам специалиста, сложно сказать, кто больше подвержен постковидному синдрому. "У всех категорий это бывает. Можно легко перенести коронавирус, но тем не менее постковид будет выражен", – поясняет он.

Однако Владимир Болибок добавил, что вакцинированные в какой-то степени более защищены от постковидного синдрома.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Как правило, они крайне редко начинают жаловаться на остаточные явления. Вакцинированные обычно болеют в менее тяжелой форме. Бывают заболевания дыхательных путей, температура, заложенность носа, кашель, но поражение внутренних органов, что мы видели у непривитых, у них практически не встречается. А постковид связан с тем, что поражаются внутренние органы.

Ранее россиян предупредили, что новая мутация коронавируса "Омикрон" может повреждать стенки сосудов. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.