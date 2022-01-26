Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:55

В Роспотребнадзоре рассказали о поражениях сосудов при "Омикроне"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Штамм "Омикрон" способен повреждать стенки сосудов, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В беседе с "Российской газетой" она отметила, что данный вариант вируса запускает механизмы сосудистого спазма и тромбообразования, а также вызывает сильные головные боли, выраженную слабость и различные кожные высыпания.

По словам врача-терапевта Дарьи Хавкиной, высыпания, особенно у детей, подтверждают агрессивное воздействие "Омикрона" на сосудистую систему.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются штаммом "Омикрон" в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами коронавируса.

По словам медиков, самыми распространенными симптомами заболевания новым штаммом у детей являются насморк, кашель, боли в горле и усталость.

В Москве 80% случаев заражения коронавирусом приходится на "Омикрон"

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать