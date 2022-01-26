В Роспотребнадзоре рассказали о поражениях сосудов при "Омикроне"

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Штамм "Омикрон" способен повреждать стенки сосудов, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В беседе с "Российской газетой" она отметила, что данный вариант вируса запускает механизмы сосудистого спазма и тромбообразования, а также вызывает сильные головные боли, выраженную слабость и различные кожные высыпания.

По словам врача-терапевта Дарьи Хавкиной, высыпания, особенно у детей, подтверждают агрессивное воздействие "Омикрона" на сосудистую систему.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются штаммом "Омикрон" в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами коронавируса.

По словам медиков, самыми распространенными симптомами заболевания новым штаммом у детей являются насморк, кашель, боли в горле и усталость.

