Путин призвал не останавливать плановую медицинскую помощь детям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы не останавливать плановую медицинскую помощь детям.

"Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи", – сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что останавливать плановую медпомощь в России из-за COVID-19 не планируется. Однако, по ее словам, в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией вводится особый формат ее оказания.

Ранее стало известно, что власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей за две недели в 14 раз, при этом число госпитализаций увеличилось в 10 раз – 120 детей в сутки.

Изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Москвичей также попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели.

