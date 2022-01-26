Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы не останавливать плановую медицинскую помощь детям.
"Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи", – сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что останавливать плановую медпомощь в России из-за COVID-19 не планируется. Однако, по ее словам, в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией вводится особый формат ее оказания.
Ранее стало известно, что власти Москвы решили закрыть на три недели плановую госпитализацию в детские больницы. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом среди детей за две недели в 14 раз, при этом число госпитализаций увеличилось в 10 раз – 120 детей в сутки.
Изменения не распространяются на детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Москвичей также попросили отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели.
Путин призвал не останавливать плановую медицинскую помощь детям
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