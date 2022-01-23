Медики назвали симптомы "Омикрона" у детей

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Медики назвали насморк, кашель, боли в горле и усталость самыми распространенными симптомами заболевания "Омикрон"-штаммом коронавируса у детей, пишет Business Insider со ссылкой на данные ZOE Covid Study.
В ходе исследования медики проанализировали нескольких сотен случаев заражения у детей от восьми до 12 лет. По словам профессора Королевского колледжа Лондона Эммы Дункан, признаками заражения также могут быть головная боль, чихание и высокая температура.
Другие эксперты отметили наличие таких признаков заболевания, как диарея и сыпь. Кроме того, у некоторых детей развился респираторный синдром, который характеризуется воспалением верхних и нижних дыхательных путей и грубым лающим кашлем.
При этом Дункан отметила схожесть протекания болезни как у привитых, так и у непривитых детей. Однако в исследовании отмечается, что при "Омикрон"-штамме дети редко болеют в тяжелой форме.
Иммунолог Владимир Болибок ранее объяснил, что при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса маленьким детям срочно необходима госпитализация. Он подчеркнул, что у юных пациентов заболевание протекает как кишечная инфекция с кожной сыпью, однако в более ярко выраженной форме.
Доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева в свою очередь объяснила, какие продукты следует включить в рацион для укрепления организма на фоне распространения нового варианта коронавируса.
По мнению эксперта, рекомендуется в первой половине дня съедать кусочек сала. Насыщенные жиры и масла из источников животного происхождения особенно помогают дыхательной системе человека.
Вирусолог объяснил, как защититься от "Омикрона"
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