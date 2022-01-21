Главный фармаколог столицы рассказала, как облегчить симптомы "Омикрона"

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Главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева рассказала, как облегчить симптомы при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщает "Лента.ру".
"В большинстве случаев ОРВИ, как и при симптоматике штамма "Омикрон", может протекать более легко и при таком течении заболевание не требует госпитализации, а часто также и какого-то специфического лечения", – заявила она.
Журавлева объяснила, что при ОРВИ и в ряде случаев коронавируса у заболевших отмечают повышение температуры, насморк и боль в горле. Для защиты организма необходимо соблюдать домашний режим и отслеживать динамику самочувствия.
Эксперт посоветовала при температуре выше 38–38,5 градуса воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. При насморке будут уместны сосудосуживающие средства, а боль в горле можно купировать лекарствами, снижающими першение, а также теплым питьем с содержанием витаминов.
К симптоматическому лечению, по словам Журавлевой, можно добавить противовирусные препараты, особенно с действующими веществами риамиловир, умифеновир. Для снижения вирусной нагрузки подойдут капли и спреи интерферона-альфы.
В случае, если самостоятельное лечение не способствует улучшению самочувствия, через два-три дня необходимо обратиться за врачебной консультацией. Отдельно фармаколог предостерегла от использования антибиотиков – в борьбе с вирусом они неэффективны.
Иммунолог Владимир Болибок ранее объяснил, что при заражении "Омикрон"-штаммом коронавируса маленьким детям срочно необходима госпитализация. Он подчеркнул, что у юных пациентов заболевание протекает как кишечная инфекция с кожной сыпью, однако в более ярко выраженной форме.
Вирусолог объяснил, как защититься от "Омикрона"
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