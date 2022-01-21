Диетолог рассказала, какие продукты помогут защититься от "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала, что сало, масло гхи и другие животные жиры помогут укрепить иммунитет организма в период распространения "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период", – заявила Королева.

Диетолог пояснила, что жиры животного происхождения обеспечивают одну из наиболее важных функций человеческого организма – дыхательную. По словам Королевой, альвеолярный аппарат легочной ткани покрыт сурфактантом, который на 90% состоит из насыщенных жиров. Его качество является главным условием правильного функционирования легких и, как следствие, корректного газообмена.

"Липидная мантия каждой клетки, то есть ее клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться", – пояснила специалист.

Королева отметила, что употребление небольшого куска свиного сала утром обеспечит поддержание щелочной среды в организме на весь предстоящий день. По ее словам, именно в щелочной среде вирусы, в том числе и коронавирус, теряют свою активность. Кроме того, животные и растительные масла богаты витамином Е и витамином А, который способствует выработке клеток-киллеров, уничтожающих вирусы.

"А вот Омега-3 в составе рыбы северных морей с их противовоспалительным действием дополнительно помогут поддержать иммунитет в условиях распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Не лишним будет добавить к рациону столовую ложку настоящего рыбьего жира и суточную дозу витамина D3", – уточнила врач.

Также она посоветовала добавить в рацион квашеную капусту, богатую витамином C и пробиотиками, которые способствуют усилению защитных функций организма.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что человек может начать набирать вес после заражения коронавирусом в результате лечения кортикостероидными препаратами. По его словам, в больнице человек быстро худеет, а после так же стремительно набирает вес.

