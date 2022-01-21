Диетолог рассказала, какие продукты помогут защититься от "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала, что сало, масло гхи и другие животные жиры помогут укрепить иммунитет организма в период распространения "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период", – заявила Королева.
Диетолог пояснила, что жиры животного происхождения обеспечивают одну из наиболее важных функций человеческого организма – дыхательную. По словам Королевой, альвеолярный аппарат легочной ткани покрыт сурфактантом, который на 90% состоит из насыщенных жиров. Его качество является главным условием правильного функционирования легких и, как следствие, корректного газообмена.
"Липидная мантия каждой клетки, то есть ее клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться", – пояснила специалист.
Королева отметила, что употребление небольшого куска свиного сала утром обеспечит поддержание щелочной среды в организме на весь предстоящий день. По ее словам, именно в щелочной среде вирусы, в том числе и коронавирус, теряют свою активность. Кроме того, животные и растительные масла богаты витамином Е и витамином А, который способствует выработке клеток-киллеров, уничтожающих вирусы.
"А вот Омега-3 в составе рыбы северных морей с их противовоспалительным действием дополнительно помогут поддержать иммунитет в условиях распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Не лишним будет добавить к рациону столовую ложку настоящего рыбьего жира и суточную дозу витамина D3", – уточнила врач.
Также она посоветовала добавить в рацион квашеную капусту, богатую витамином C и пробиотиками, которые способствуют усилению защитных функций организма.
Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что человек может начать набирать вес после заражения коронавирусом в результате лечения кортикостероидными препаратами. По его словам, в больнице человек быстро худеет, а после так же стремительно набирает вес.
Москвичи скупают противовирусные препараты на фоне распространения "Омикрона"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: