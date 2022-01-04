Диетолог назвал причину набора веса после заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев



Человек может начать набирать вес после заражения коронавирусом в результате лечения кортикостероидными препаратами. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков Агентству "Москва".

По его словам, в больнице человек быстро худеет, а после так же стремительно набирает вес.

"Потому что очень часто ему в больнице начинают колоть кортикостероиды, а кортикостероиды – это одни из самых сильных жиронакапливающих гормональных препаратов. <…> Вкалывают, снимают воспалительную реакцию и тем самым помогают лечить", – поделился Ковальков.

Он отметил, что это был кратковременный эффект на протяжении 1,5 месяцев после использования препарата. При этом Ковальков рекомендовал сразу после выписки следить за питанием. Он напомнил, что после коронавируса у человека поражены легкие, поэтому он мало двигается.

"В больнице, в принципе, кормят неплохо, но там людям не до еды. Там они лежат и дай бог выжить, а еду многим, бывает, приносят и уносят. А вот когда человек приходит домой, немножко крепнет, то да, начинает есть в три горла, это есть такой момент. После ограничений всегда наступает расслабление", – заключил диетолог.

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