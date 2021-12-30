Попова рассказала об особенностях "Омикрона"

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"Омикрон"-штамм коронавируса заразнее других вариантов в 3–5 раз. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, также сокращается и инкубационный период. Первые признаки проявляются на 3–5-й день.



"При этом используемые в России вакцины эффективны против нового штамма, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации", – цитирует Попову ТАСС.

Она также призвала глав регионов России сохранить уровень тестирования населения на коронавирус в новогодние праздники. Попова отметила, что сейчас 21 субъект РФ не соблюдает нужный уровень диагностики коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 103 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон" спустя два месяца с его появления. Это приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие. При этом все очаги локализованы.

