Песков объяснил расхождения в показателях коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Расхождения в показателях уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в России, озвученных вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, обусловлены разницей в подходах к подсчету и погрешностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь в целом очень трудно назвать цифры точно, к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности. <...> Здесь есть погрешность, она неизбежна", – цитирует его "Газета.ру".
По словам представителя Кремля, сложность может возникать в вопросе учета людей, привившихся год назад: с одной стороны, они уже должны были пройти ревакцинацию, с другой, до сих пор могли этого не сделать.
Ранее в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге Анна Попова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет почти 56%. В ответ на это Владимир Путин заметил, что этот показатель необходимо поднять до 90%. Позже в этот же день Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 61,1%.
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