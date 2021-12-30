Песков объяснил расхождения в показателях коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

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Расхождения в показателях уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в России, озвученных вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, обусловлены разницей в подходах к подсчету и погрешностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь в целом очень трудно назвать цифры точно, к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности. <...> Здесь есть погрешность, она неизбежна", – цитирует его "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, сложность может возникать в вопросе учета людей, привившихся год назад: с одной стороны, они уже должны были пройти ревакцинацию, с другой, до сих пор могли этого не сделать.

Ранее в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге Анна Попова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет почти 56%. В ответ на это Владимир Путин заметил, что этот показатель необходимо поднять до 90%. Позже в этот же день Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 61,1%.

