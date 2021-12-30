Контроль за масочным режимом на транспорте Москвы усилят в новогодние праздники

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Количество контролеров, которые будут следить за соблюдением масочного режима на транспорте в Москве, увеличат почти в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова.

По его словам, в праздники пассажиропоток в столице значительно увеличивается за счет туристов. В это же время горожане чаще посещают кафе, кино и театры.

"В это время особенно важно поддерживать и сохранять высокий уровень безопасности, поэтому мы призываем пассажиров надевать маски при входе в транспорт. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе", – подчеркнул Султанов.

Он рассказал, что с начала декабря сотрудники выявили свыше 40 тысяч нарушений. В настоящее время за соблюдением масочного режима следят не менее 500 контролеров. С 1 по 10 января в Москве будут работать свыше 700 контролеров.

"Забытая в кармане или спущенная на подбородок маска бесполезна и не защищает. Мы призываем пассажиров с уважением относиться к здоровью и безопасности друг друга и благодарим всех, кто соблюдает простые профилактические правила", – заключил Султанов.

Ранее Султанов рассказал, что за полтора года с начала пандемии коронавируса москвичи нарушили масочный режим в транспорте больше 700 тысяч раз.

В среднем в день контролеры фиксируют 1,5 тысячи подобных нарушений. Чаще всего нарушителей ловят на станциях метро "Библиотека имени Ленина", "Павелецкая", "Теплый Стан", "Крестьянская Застава" и "Электрозаводская".

