Более 700 тыс нарушений масочного режима выявили в транспорте Москвы с начала пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За полтора года с начала пандемии коронавируса москвичи нарушили масочный режим в транспорте больше 700 тысяч раз. Об этом рассказал глава ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"Контролеры ежедневно охватывают 100% станций метро и 700 маршрутов наземного транспорта", – сказал Султанов.
По его словам, только за последний месяц выявили порядка 50 тысяч случаев, когда пассажиры не носили маски. В среднем в день контролеры фиксируют 1,5 тысячи подобных нарушений. Чаще всего нарушителей ловят на станциях метро "Библиотека имени Ленина", "Павелецкая", "Теплый Стан", "Крестьянская Застава" и "Электрозаводская".
Султанов отметил, что пассажирам продолжают регулярно напоминать о необходимости использования средств индивидуальной защиты, в частности посредством голосовых оповещений и специальных плакатов.
Ранее иммунолог Николай Крючков оценил эффективность защитных масок против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". По его словам, с этими вариантами SARS-CoV-2 защитные свойства масок снижаются из-за повышенного количества вирусных частиц.
Москвичи продолжают игнорировать масочный режим
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