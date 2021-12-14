Иммунолог оценил эффективность масок против штамма "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал оценку эффективности защитных масок против штаммов "Дельта" и "Омикрон". Об этом пишет портал Ura.ru.
Специалист предположил, что эффективность индивидуального средства защиты при встрече с новыми штаммами может снижаться.
"С "Омикроном" и "Дельтой" все-таки похуже маски работают. Особенно с "Омикроном", – подчеркнул эксперт.
Крючков объяснил, что эффективность масок уменьшается из-за повышенного количества вирусных частиц в составе данных штаммов. Он выделил прямую зависимость между числом частиц и заразностью вируса.
"Когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска", – сказал Крючков.
Ранее эксперт рассказал Москве 24, сколько антител необходимо для защиты от штамма "Омикрон". Крючков рекомендовал делать повторную вакцинацию каждые полгода, потому что со временем иммунитет снижается.
Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.
"Омикрон" подтвержден у 16 человек, вернувшихся в РФ из ЮАР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: