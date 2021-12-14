Иммунолог оценил эффективность масок против штамма "Омикрон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков дал оценку эффективности защитных масок против штаммов "Дельта" и "Омикрон". Об этом пишет портал Ura.ru.

Специалист предположил, что эффективность индивидуального средства защиты при встрече с новыми штаммами может снижаться.

"С "Омикроном" и "Дельтой" все-таки похуже маски работают. Особенно с "Омикроном", – подчеркнул эксперт.

Крючков объяснил, что эффективность масок уменьшается из-за повышенного количества вирусных частиц в составе данных штаммов. Он выделил прямую зависимость между числом частиц и заразностью вируса.

"Когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска", – сказал Крючков.

Ранее эксперт рассказал Москве 24, сколько антител необходимо для защиты от штамма "Омикрон". Крючков рекомендовал делать повторную вакцинацию каждые полгода, потому что со временем иммунитет снижается.

Согласно последним данным, "Омикрон" выявили в 63 странах мира, в том числе в России. В частности, данный штамм обнаружили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР.