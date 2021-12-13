"Омикрон" подтвержден у 16 человек, вернувшихся в РФ из ЮАР

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР. Об этом сообщила вице-премьера РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, это подтверждает высокую контагиозностиь вируса.

"Они все находятся под наблюдением, но я привожу эти цифры только для одного – чтобы соотнести эти показатели. Это практически 10%, это достаточно высокий уровень, а это косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении", – цитирует ее ТАСС.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые проверят эффективность "Спутника V" против "Омикрона". Исследование займет десять дней.

До этого специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты". Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра.

По словам одного из руководителей научной работы профессора Гили Регев Йохай, такая ситуация является тревожной. В то же время она отметила, что хорошая новость заключается в том, что после бустерной дозы защита от "Омикрона" возрастает в сотни раз. Она также подчеркнула, что у ученых пока нет данных о том, уменьшится ли защита со временем.