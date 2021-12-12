Ученые заявили, что двух доз Pfizer недостаточно для защиты от "Омикрона"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы изучили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против штаммов коронавируса "Омикрон" и "Дельта", передает РИА Новости.
Согласно полученным результатам, люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты".
Участие в исследовании приняли вакцинированные сотрудники израильского центра. Их разделили на две группы. В первую вошли те, кто поставил вторую прививку около полугода назад, во вторую – уже получившие третью прививку.
По словам одного из руководителей научной работы профессора Гили Регев Йохай, такая ситуация является тревожной. В то же время она отметила, что хорошая новость заключается в том, что после бустерной дозы защита от "Омикрона" возрастает в сотни раз.
"Эта защита ниже, чем способность нейтрализовать "Дельту", примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм", – пояснила Регев Йохай.
Она также подчеркнула, что у ученых пока нет данных о том, уменьшится ли защита со временем.
Ранее сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи собрал конструкцию вакцины против нового штамма коронавируса "Омикрон". По словам директора центра Александра Гинцбурга, несмотря на это, пока нет оснований менять вакцину.
До этого главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм "Омикрон" способен сопротивляться действию вакцин. Он допустил, что новая мутация способна легче передаваться.
Инфекционист от имени властей Соединенных Штатов обратился к гражданам с просьбой поскорее получить бустерную дозу вакцины. По его словам, прививку необходимо сделать до массового распространения "Омикрон"-штамма.
У заболевших "Омикрон"-штаммом коронавируса редко пропадает обоняние
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