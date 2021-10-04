В ЕМА порекомендовали людям с ослабленным иммунитетом третью дозу вакцины от COVID-19

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В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что использование бустерной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna рекомендовано для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕМА.

"Рекомендация принята после того, как исследования подтвердили, что дополнительная доза этих вакцин усиливает способность вырабатывать антитела против вируса, вызывающего COVID-19 у лиц с ослабленным иммунитетом. Ожидается, что дополнительная доза усилит защиту у части пациентов", – говорится в сообщении.

В ЕМА уточнили, что введение третьей дозы вакцины необходимо спустя 28 дней после получения второй дозы. Ее также можно применять и людям с нормальным иммунитетом через полгода после вакцинации.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продлить мораторий на дополнительные дозы вакцины от COVID-19 до конца 2021 года.

Он считает, что третья доза вакцины необходима только некоторым группам населения, в том числе людям с недостаточным иммунитетом после первой вакцинации.

