В ВОЗ призвали продлить мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продлить мораторий на дополнительные дозы вакцины от COVID-19 до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

До этого он призывал продлить мораторий как минимум до сентября. Однако люди, которые входят в группы риска, до сих пор не получили даже первую дозу вакцины.

"К сожалению, глобальная ситуация с тех пор мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40 процентов своего населения", – сказал Гебрейесус.

Он считает, что третья доза вакцины необходима только некоторым группам населения, в том числе людям с недостаточным иммунитетом после первой вакцинации.

"Однако на данный момент мы не хотим, чтобы бустерные дозы получали широкое распространение среди здоровых людей, которые были полностью вакцинированы", – добавил Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ сообщили, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Там отметили, что в последнее время в мире ежедневно выявляют порядка 4,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Кроме того, за сутки фиксируется около 72–78 тысяч летальных исходов.

