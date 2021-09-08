В ВОЗ призвали продлить мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продлить мораторий на дополнительные дозы вакцины от COVID-19 до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.
До этого он призывал продлить мораторий как минимум до сентября. Однако люди, которые входят в группы риска, до сих пор не получили даже первую дозу вакцины.
"К сожалению, глобальная ситуация с тех пор мало изменилась. Поэтому сегодня я призываю продлить мораторий как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40 процентов своего населения", – сказал Гебрейесус.
Он считает, что третья доза вакцины необходима только некоторым группам населения, в том числе людям с недостаточным иммунитетом после первой вакцинации.
"Однако на данный момент мы не хотим, чтобы бустерные дозы получали широкое распространение среди здоровых людей, которые были полностью вакцинированы", – добавил Гебрейесус.
Ранее в ВОЗ сообщили, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Там отметили, что в последнее время в мире ежедневно выявляют порядка 4,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Кроме того, за сутки фиксируется около 72–78 тысяч летальных исходов.
Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19 – ВОЗ
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