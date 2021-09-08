Собянин назвал щадящими ограничения из-за коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин считает, что власти Москвы вводят нужное количество ограничений, необходимых для уменьшения волны заболеваемости коронавирусом.

"Каждая страна принимает по-своему меры и по-своему реагирует. Мы приняли такой щадящий режим ограничительных мер, который позволил на 90 процентов свободно работать экономике во время пандемии", – сказал Собянин на Московском финансовом форуме.

Он также отметил, что при нарастании эпидемиологической угрозы власти принимают локальные ограничительные меры, что позволяет не доходить до пиков заболеваемости коронавирусом в городе.

"Мы всегда принимаем такие решения исходя из того, что наша система здравоохранения справлялась с ситуацией. Когда мы видим, что наступает пик заболеваемости и мы находимся на грани <...>, мы только тогда принимаем ограничительные меры, чтобы сбить эту волну", – добавил Собянин.

Ранее мэр столицы сообщил, что в Москве не будут вводить новые антиковидные ограничения. В мэрии уверены, что обстановка в городе позволяет постепенно возвращаться к прежней жизни.

В России выявлено 7 065 904 случая коронавируса. За весь период умерли 189 582 человека, выздоровел 6 320 51.

