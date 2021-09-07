Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом – ВОЗ

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Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн-сессии вопросов и ответов с пользователями соцсетей.

"Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне", – пояснила ван Керкхове.

Она добавила, что в последнее время в мире ежедневно выявляют порядка 4,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Кроме того, за сутки фиксируется около 72–78 тысяч летальных исходов.

"Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация", – сказала эксперт ВОЗ.

По ее словам, в Северной и Южной Америке рост случаев заражения и смертности увеличивается. В Европе наблюдается снижение количества заболевших, однако повышается уровень смертности. Между тем в Африке оба показателя идут на спад.

"Ситуация вызывает обеспокоенность", – отметила ван Керкхове, подчеркнув, что пандемия длится уже 20 месяцев.

Опасения эксперта поддержал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться. В некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости", – отметил он.

Райан полагает, что это свидетельствует о большой энергии и потенциале вируса. Он также добавил, что сейчас в мире наблюдается несправедливая ситуация, когда "в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин".

Накануне главы министерств здравоохранения стран "Большой двадцатки" (G20), участвовавшие во встрече, завершившейся в Италии, единодушно приняли "Римский пакт", согласно которому они берут на себя обязательства о всеобщем доступе к медицинской помощи и расширении кампании по вакцинации от коронавируса для развивающихся стран.