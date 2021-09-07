Мурашко заявил, что в регионах РФ нет нехватки вакцин от COVID-19

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Запасов вакцин от коронавируса в российских регионах должно хватить на месяц непрерывной работы, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Достаточное количество вакцин во всех регионах, фактически запас сформирован на один месяц бесперебойной работы", – сказал он.

По его словам, важность вакцинации особенно возросла осенью, поскольку в данный период заметно повышается социальная активность граждан.

"Многие страны прогнозируют, что этот период осенний может дать повышение заболеваемости", – отметил министр.

Также Мурашко рассказал, что на этой неделе иммунологическая комиссия Минздрава вынесет решение, каким образом следует совмещать прививки от гриппа и COVID-19.

"Ранее было решение принято составом специалистов о разделении, сейчас появились новые данные по безопасности, поэтому на этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости", – заключил Мурашко.

Ранее в отделениях переливания крови начали принимать плазму доноров, ревакцинированных препаратом "Спутник Лайт". Их плазма также будет применяться для лечения пациентов с COVID-19 в стационарах. Раньше ее заготавливали только от доноров, которые перебороли болезнь или вакцинировались препаратом "Спутник V".