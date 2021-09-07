В Москве начали принимать доноров плазмы после ревакцинации "Спутником Лайт"

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В отделениях переливания крови начали принимать плазму доноров, ревакцинированных "Спутником Лайт", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, их плазма также будет применяться для лечения пациентов с COVID-19 в стационарах. Раньше ее заготавливали только от доноров, которые перебороли болезнь или вакцинировались препаратом "Спутник V".

Стать донором можно в течение шести месяцев после прививки, поскольку столько времени будет держаться необходимый уровень вируснейтрализующих антител.

Ревакцинация "Спутником Лайт" рекомендована спустя полгода после первичной. Уровень антител снова повышается, благодаря чему плазма от таких доноров считается не менее эффективной.

"Если человек был ревакцинирован препаратом "Спутник V", он также может стать донором плазмы спустя 30 дней после получения второго компонента вакцины", – добавила Ракова, слова которой передает портал мэра и правительства Москвы.

Согласно проведенному в столице исследованию, введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в полтора раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. Плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших.

Переливание плазмы с антителами к коронавирусу больным со средней тяжестью течения заболевания уже доказало свою эффективность. Его включили в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Если вовремя сделать переливание плазмы, вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на искусственную вентиляцию легких снижается почти вдвое. Вероятность избежать летального исхода при этом увеличивается на 19%.

В Москве работают восемь пунктов для сдачи плазмы после COVID-19. Ознакомиться с их перечнем можно на mos.ru.

Сергей Собянин рассказал, что за полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Мэр отметил, что в больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят коронавирус. По словам градоначальника, власти столицы планируют и дальше увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы.

За прошлый год московские волонтеры сдали более 135 литров крови. Ежегодно в акциях принимают участие три тысячи волонтеров-доноров.