Собянин: донорами плазмы для лечения COVID-19 стали более 25 тыс москвичей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Ее (кровь. – Прим. ред.) можно сдать после перенесенной болезни или прививки от COVID-19. В больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят ковид. Под наблюдением врачей у них растут шансы выздороветь", – написал мэр.

Он подчеркнул, что власти столицы планируют и дальше увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы. Желающие сдать плазму могут позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.

Чтобы сдать плазму, должно пройти 30 дней с момента укола вторым компонентом. Также необходимо наличие сертификата с подтверждением на портале госуслуг.

За прошлый год московские волонтеры сдали более 135 литров крови. Ежегодно в акциях принимают участие три тысячи волонтеров-доноров.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у этого человека должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

