Собянин: донорами плазмы для лечения COVID-19 стали более 25 тыс москвичей

15:07
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
За полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Ее (кровь. – Прим. ред.) можно сдать после перенесенной болезни или прививки от COVID-19. В больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят ковид. Под наблюдением врачей у них растут шансы выздороветь", – написал мэр.
Он подчеркнул, что власти столицы планируют и дальше увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы. Желающие сдать плазму могут позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.
Чтобы сдать плазму, должно пройти 30 дней с момента укола вторым компонентом. Также необходимо наличие сертификата с подтверждением на портале госуслуг.
За прошлый год московские волонтеры сдали более 135 литров крови. Ежегодно в акциях принимают участие три тысячи волонтеров-доноров.
Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у этого человека должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
За год в столице плазму с антителами сдали 20 тысяч человек
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