В Москве в донорских акциях ежегодно участвуют 3 тысячи волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с каждым годом становится популярнее донорское движение. Кровь сдают не только в больницах, но и вузах, на производствах и в офисах.

Ежегодно в акциях принимают участие три тысячи волонтеров-доноров. Стать участником движения может каждый, даже тот, кто по каким-то причинам не может сдавать кровь.

Только за прошлый год московские волонтеры сдали более 135 литров крови, а с начала этого года еще около 90 литров.

Донорские дни проводят ресурсный центр "Мосволонтер" и региональное отделение движения "Волонтеры-медики". Чтобы организовать сбор крови, они ежегодно привлекают около 100 добровольцев, которые объясняют, насколько важно сдавать кровь и как это правильно делать.

Всемирный день донора крови в разных странах отмечается 14 июня.

Ранее сообщалось, что плазму крови от переболевших коронавирусом доноров получили в Москве 13 тысяч пациентов. Данный метод лечения был рекомендован специалистами клинического комитета COVID-19 в апреле прошлого года.