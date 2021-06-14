В Москве в донорских акциях ежегодно участвуют 3 тысячи волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице с каждым годом становится популярнее донорское движение. Кровь сдают не только в больницах, но и вузах, на производствах и в офисах.
Ежегодно в акциях принимают участие три тысячи волонтеров-доноров. Стать участником движения может каждый, даже тот, кто по каким-то причинам не может сдавать кровь.
Только за прошлый год московские волонтеры сдали более 135 литров крови, а с начала этого года еще около 90 литров.
Донорские дни проводят ресурсный центр "Мосволонтер" и региональное отделение движения "Волонтеры-медики". Чтобы организовать сбор крови, они ежегодно привлекают около 100 добровольцев, которые объясняют, насколько важно сдавать кровь и как это правильно делать.
Всемирный день донора крови в разных странах отмечается 14 июня.
Ранее сообщалось, что плазму крови от переболевших коронавирусом доноров получили в Москве 13 тысяч пациентов. Данный метод лечения был рекомендован специалистами клинического комитета COVID-19 в апреле прошлого года.
За год в столице плазму с антителами сдали 20 тысяч человек
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