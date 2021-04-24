Кровь с антителами к COVID-19 сдали в Москве 20 тысяч человек

13:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На горячую линию для доноров плазмы за год работы обратились около 160 тысяч москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "Вконтакте".
По словам мэра, операторы не только отвечают на вопросы, связанные с донорством, но и сами звонят переболевшим коронавирусом, чтобы рассказать им о возможности помочь другим. В частности, они выполнили почти 600 тысяч звонков.
Мэр добавил, что в апреле 2020 года в столичных стационарах начали применять переливание донорской плазмы с антителами к COVID-19. Это стало одним из методов лечения наиболее тяжелых случаев заболевания. На сегодня кровь с антителами сдали 20 тысяч человек.
"Москва – первый российский город, где использование плазмы крови включили в клинические рекомендации как часть комплексной терапии против COVID-19. Одними из первых к донорству присоединились социальные работники. Некоторые из них прошли процедуру несколько раз", – сказал Собянин.
Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у этого человека должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Ранее в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.
Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут. Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь – "Спутник V".
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