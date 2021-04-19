В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19

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В России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса, сообщает РБК.

Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут. Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь – "Спутник V".

Тестом занималась компания "Рапид Био", которая является резидентом "Сколково", совместно с компанией "Авивир". Сооснователь "Рапид Био" Семен Покацкий сообщил, что пройти тестирование можно самостоятельно в домашних условиях. К тесту прилагается спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца.

Тест полезен и перед вакцинацией, и после для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа. Набор также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни.

Ранее Роспотребнадзор зарегистрировал в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу. Тест-система подходит для тех, кто переболел или контактировал с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинических проявлений заболевания.

Тест-система обладает высокой аналитической чувствительностью и позволяет определять антитела даже при низком их содержании в плазме или сыворотке крови. Специалисты смогут выявлять степень выраженности антительного иммунного ответа, что позволит оценивать необходимость ревакцинации.

В начале апреля Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало тест-систему для выявления любых обнаруженных в России штаммов коронавируса. Обнаружение вирусов определяется с помощью набора реагентов.

