Новая тест-система для выявления антител к COVID-19 появилась в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Роспотребнадзор зарегистрировал в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу. Как сообщает РИА Новости, это первая подобная разработка в стране.

"ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19", – заявили в ведомстве.

Как уточняется, тест система подходит для тех, кто переболел или контактировал с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинических проявлений заболевания.

Тест-система обладает высокой аналитической чувствительностью и позволяет определять антитела даже при низком их содержании в плазме или сыворотке крови. Специалисты смогут выявлять степень выраженности антительного иммунного ответа, что позволит оценивать необходимость ревакцинации.

В начале апреля Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало тест-систему для выявления любых обнаруженных в России штаммов коронавируса. Обнаружение вирусов определяется с помощью набора реагентов.

