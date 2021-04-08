В РФ зарегистрировали тест для выявления любых штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало тест-систему для выявления любых обнаруженных в России штаммов коронавируса. Об этом говорится на сайте ФМБА.

Как уточняется, регистрационное удостоверение было выдано на набор реагентов для качественного определения РНК вируса в мазках со слизистой.

"Выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории РФ", – говорится в сообщении.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в России на фоне развития в мире третьей волны пандемии. Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для недопущения третьей волны распространения коронавируса в России.

Ранее исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что третья волна коронавируса в России может быть связана с распространением более заразных штаммов.

Об угрозе третьей волны говорили и в Минздраве, оценивая показатели заболеваемости COVID-19.