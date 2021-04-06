Эксперт оценил возможность начала третьей волны коронавируса в России

Москва 24/Антон Великжанин
Третья волна коронавируса в России может быть связана с распространением более заразных штаммов. Об заявил исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева" Минздрава РФ Дмитрий Лиознов на научной сессии РАН "Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям".
"Если мы учтем, что индекс репродуктивный выше у "британского" варианта, и если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна, наверное, если мы гипотетически о ней говорим, она, может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта", – цитирует Лиознова РИА Новости.
Объясняя понятие "базовый репродуктивный коэффициент", эксперт рассказал, что это среднее количество вторичных случаев инфекции, вызванных одним инфицированным.
Для первоначального варианта вируса этот показатель меньше единицы, для "британского" варианта – 1,25.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предрек России "двадцать пятую волну" коронавируса. Он отметил, что заболевание перейдет в разряд сезонных и людям придется раз в год или два повторно вакцинироваться.
Об угрозе третьей волны говорили и в Минздраве, оценивая показатели заболеваемости COVID-19.
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