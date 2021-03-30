В Минздраве допустили возможность третьей волны коронавируса в РФ

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Показатели заболеваемости COVID-19 в РФ могут говорить о вероятной третьей волне распространения инфекции на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения России Татьяну Семенову.

"К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции", – уточнила Семенова. Прогнозом она поделилась в ходе конференции "Неделя медицинского образования".

За последние сутки в России выявили 8 277 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 4 536 820 случаев COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19. По ее словам, сейчас возможности диагностики постоянно развиваются.