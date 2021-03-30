В России выявили 8 277 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 8 277 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 007 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

В Москве выявили 1 291 новый случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 719, в Московской области – 556, в Нижегородской области – 277, в Ростовской области – 240.

Всего в РФ зарегистрировано 4 536 820 случаев COVID-19. Наименьшие темпы прироста отмечены в Чукотском автономном округе, Тыве, Магаданской области и Сахалинской области.

За сутки из-за COVID-19 в РФ умерли 409 пациентов, за весь период пандемии скончались 98 442 человека.

За последние сутки выписали 9 588 человек, за весь период по России от коронавируса вылечились 4 155 996 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19.

По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

Также она отмечала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может появиться к июлю – августу 2021 года. Голикова допустила, что такой иммунитет может сформироваться и в более короткие сроки при ускорении темпов вакцинации.