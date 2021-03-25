Голикова заявила, что РФ входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия входит в тройку стран-лидеров по количеству проведенных тестов на COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сейчас более 99% тестов осуществляется ранее, чем за 48 часов", – отметила она на итоговой коллегии Роспотребнадзора.

По словам Голиковой, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

Ранее Голикова заявила, что в России нет массового распространения "британского", "южноафриканского" и других штаммов коронавируса из других стран.

По ее словам, коллективный иммунитет к коронавирусу в России может появиться к июлю – августу 2021 года. Голикова допустила, что такой иммунитет может сформироваться и в более короткие сроки при ускорении темпов вакцинации.