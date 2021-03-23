Голикова заявила о жестком мониторинге всех поствакцинальных осложнений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия проводит жесткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Так она прокомментировала информацию о том, что некоторые страны Евросоюза в качестве меры предосторожности приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за единичных случаев развития тромбозов у получивших прививку.

"Мы весьма аккуратно относимся вообще к каким-либо данным, которые связаны с последствиями применения тех или иных продуктов. Потому что мы не имеем возможности это до конца проверить на медицинских данных. Мы можем говорить в данном случае только о себе. И здесь я могу четко сказать, что страна осуществляет жесткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений", – сказала Голикова в интервью RT.

Она рассказала, что, если наступает поствакцинальное осложнение, экстренное уведомление всегда направляется в Роспотребнадзор, чтобы в ведомстве оценили ситуацию и установили причинно-следственную связь, от вакцинации это или от каких-то других причин.

Дискуссия по поводу применения вакцины AstraZeneca возникла на фоне ее негативных последствий в ряде случаев. В Германии после вакцинации против COVID-19 зарегистрировали 13 случаев появления тромбоза у людей в возрасте от 20 до 63 лет. Трое из них умерли. После прививки препаратом AstraZeneca впала в кому и позже скончалась 27-летняя медсестра в Грузии. Минздрав страны заявил, что у нее случился анафилактический шок. Также две смерти после применения вакцины зафиксированы в Дании.

В связи с этим применение вакцины AstraZeneca было приостановлено в 17 странах, включая Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Данию, Норвегию, Испанию и другие. В самой фармацевтической компании сообщили, что не нашли связи с повышенным риском возникновения тромбов от лекарства.

После расследования комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА подтвердил безопасность и эффективность препарата AstraZeneca. Однако в комитете отметили, что изучение побочных эффектов вакцины будет продолжаться, потому что нельзя категорически исключить такой возможной связи.

