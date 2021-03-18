Европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

19:36
Фото: АР/Michael Reichel/dpa
Безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca подтвердил комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА. Об этом рассказала исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.
"Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина, защищает людей от COVID-19", – приводит ее слова РИА Новости.
Кук подчеркнула, что на данный момент нет доказательств связи осложнений с препаратом. Она добавила, что изучение побочных эффектов вакцины будет продолжаться, так как категорически исключить такой возможной связи все же нельзя.
Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не обнаружило связи между применением вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca и образованием тромбов у людей, которым была сделана прививка этим препаратом.
До этого от применения вакцины AstraZeneca временно отказались в Швеции. Причиной стало множество побочных эффектов от препарата. Также применение препарата накануне приостановили в Литве.
Также от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Сообщалось, что эстонские медики выявили более 500 побочных эффектов от вакцины.
Некоторые страны приостановили использование AstraZeneca
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