Европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

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Безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca подтвердил комитет фармаконадзора по оценке рисков европейского лекарственного регулятора ЕМА. Об этом рассказала исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.

"Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина, защищает людей от COVID-19", – приводит ее слова РИА Новости.

Кук подчеркнула, что на данный момент нет доказательств связи осложнений с препаратом. Она добавила, что изучение побочных эффектов вакцины будет продолжаться, так как категорически исключить такой возможной связи все же нельзя.

Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не обнаружило связи между применением вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca и образованием тромбов у людей, которым была сделана прививка этим препаратом.

До этого от применения вакцины AstraZeneca временно отказались в Швеции. Причиной стало множество побочных эффектов от препарата. Также применение препарата накануне приостановили в Литве.

Также от вакцины AstraZeneca отказались 17 западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства. Сообщалось, что эстонские медики выявили более 500 побочных эффектов от вакцины.

