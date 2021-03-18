Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Мексике задержали партию поддельной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

В Фонде выразили благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооруженным силам страны за задержание партии вакцины, дизайн и упаковка которой имитировала российский препарат.

Ранее комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал "Спутник V" хорошей вакциной. Он отмечал, что в ЕС необходимо производство российского препарата.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у "Спутника V" есть все возможности для сертификации в ЕС. Она подчеркивала, что спрос на российский препарат от коронавирусной инфекции в других странах продолжает расти.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.