В ЕК сообщили, что не ведут переговоров о закупке "Спутника V" для всего Евросоюза

14:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер сообщил, что на данный момент нет никаких переговоров о закупке "Спутника V" для всего Евросоюза.
"На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет", – приводит РИА Новости его слова.
Представитель ЕК уточнил, что Еврокомиссия совместно со странами-членами может в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин.
Ранее СМИ писали, что Евросоюз намерен дать старт переговорам по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" для вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции.
Также сообщалось, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать "Спутник V". Он подчеркнул, что был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований российского препарата.
"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и некоторых других странах.
Эффект прививки от коронавируса может сохраняться до 2 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: