В ЕК сообщили, что не ведут переговоров о закупке "Спутника V" для всего Евросоюза

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Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер сообщил, что на данный момент нет никаких переговоров о закупке "Спутника V" для всего Евросоюза.

"На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет", – приводит РИА Новости его слова.

Представитель ЕК уточнил, что Еврокомиссия совместно со странами-членами может в любой момент договориться о расширении портфеля вакцин.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз намерен дать старт переговорам по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V" для вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции.

Также сообщалось, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что ЕС сможет сертифицировать "Спутник V". Он подчеркнул, что был рад прочитать публикацию результатов третьей фазы клинических исследований российского препарата.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и некоторых других странах.