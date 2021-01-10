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В мире

10 января, 23:00

Алжир первым в Африке зарегистрировал вакцину "Спутник V"

медицина за рубежом

Фото: Агентство "Москва"

Первой страной в Африке, где зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V", стал Алжир. Об этом разработчики препарата заявили в официальном аккаунте в Twitter.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации "Спутник V" в Африке. Министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало "Спутник V" 10 января", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что первой страной Латинской Америки, которая официально зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе проведенных в России исследований, стала Аргентина.

Вакцину зарегистрировали в ускоренном режиме. "Спутник V" был одобрен ANMAT без проведения дополнительных клинических испытаний на территории Аргентины, руководствуясь результатами третьей фазы испытаний, проведенных в России.

Сообщалось, что РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.

Вакцина "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение

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