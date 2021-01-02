На Украине хотят зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

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Власти Украины получили заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", поданную харьковской фармацевтической компанией "Биолек", сообщил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Он уточнил, что поданные документы предусматривают как организацию производства вакцины на территории страны, так и вакцинацию граждан.

"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", – передает слова Медведчука сайт партии.

Ранее агентство по медикаментам Сербии разрешило применение в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По словам представителя фармрегулятора, качество, безопасность и эффективность российской вакцины подтверждаются ее соответствием всем требованиям, предусмотренным законами страны.