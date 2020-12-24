Гинцбург заявил, что к концу года вакциной от COVID-19 обеспечат около 1,5 млн россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 1,5 миллиона россиян получат вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца 2020 года. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Есть все основания [полагать], исходя из того, сколько сейчас уже дополнительно поступает на склад, что порядка полутора миллионов наших граждан будут обеспечены до Нового года этим вакцинным препаратом", – приводит его слова ТАСС.
С таким заявлением специалист выступил на брифинге, посвященном поставке вакцины от коронавируса в Аргентину. Самолет с первыми дозами "Спутника V" прибыл в страну в четверг, 24 декабря. На борту было 300 тысяч доз.
Как стало известно ранее, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.
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