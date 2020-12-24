Самолет с российской вакциной против COVID-19 прибыл в Аргентину

17:05
Фото: AP Photo/Gustavo Garello
Самолет с первыми дозами российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" прибыл в Аргентину, сообщает РИА Новости.
Как уточняется, борт доставил 300 тысяч доз.
В международном аэропорту Эсейса лайнер встречали в том числе глава кабмина Сантьяго Кафьеро, глава Минздрава Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.
Планируется, что вакцинация начнется на следующей неделе, сперва прививки сделают медикам. После поставки новых доз "Спутника V" вакцинируют пожилых людей, сотрудников безопасности и полицейских, а затем остальных граждан. К марту планируется привить от COVID-19 около десяти миллионов человек.
Ранее сообщалось, что первой страной Латинской Америки, которая официально зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе проведенных в России исследований, стала Аргентина.
Препарат зарегистрировали в ускоренном режиме. "Спутник V" был одобрен ANMAT без проведения дополнительных клинических испытаний на территории Аргентины.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.
Вакцина "Спутник V" получила первое зарубежное регистрационное удостоверение
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