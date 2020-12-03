РФПИ получил заявки на приобретение вакцины "Спутник V" из более 50 стран

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

"Я хотела бы сказать еще несколько слов относительно работы Российского фонда прямых инвестиций и Института имени Гамалеи. Работают они не только над расширением производства упомянутой вакцины "Спутник V" для массовой вакцинации в России, но и над осуществлением технологического перехода к запуску производства российского препарата на зарубежных площадках и его поставке на международные рынки", – сказала Захарова.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев добавил, что РФПИ подал заявку на одобрение "Спутника V" в 40 странах. Он отметил, что вакцина будет стоить менее 10 долларов за дозу. По его словам, препарат будет поставлен во все страны по одинаковой цене.

Ранее стало известно, что Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19. Крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января 2021 года. Российским препаратом от коронавируса также заинтересованы в Турции и Сербии.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

