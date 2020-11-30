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В мире

20:41

Партия вакцины "Спутник V" до конца недели поступит в Сербию

за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Правительство Сербии сообщило, что партия российской вакцины поступит в страну до конца недели. Об этом стало известно после видеоконференции премьер-министра страны Аны Брнабич с министром промышленности России Денисом Мантуровым.

"Денис Мантуров рассказал Ане Брнабич о достижениях России в производстве вакцины от коронавируса. 20 доз вакцины "Спутник V" для лабораторного контроля будет направлено в Сербию до конца недели", – говорится в сообщении.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

30 ноября добровольцам введут вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона"

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