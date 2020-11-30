В США рассказали, когда американцы начнут получать вакцины от COVID-19

17:42
Фото: AP Photo/Federica Narancio
Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что жители страны могут получить вакцину от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и Moderna до Рождества, которое отмечается 25 декабря.
"Мы ожидаем, что обе эти вакцины появятся и попадут в руки людей до Рождества", – заявил Азар в эфире телеканала CBS News.
Министр напомнил, что компания Pfizer уже подала заявку в управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины, а компания Moderna подаст заявку в понедельник.
Ранее в компании Moderna заявили, что их вакцина при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, а при тяжелых случаях коронавируса эффективность препарата составила 100%. Согласно исследованию, препарат хорошо переносится, серьезных проблем с безопасностью в настоящий момент не выявлено. Также известно, что эффективность препарата компании Pfizer составляет 95%.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.
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