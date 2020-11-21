Трамп обвинил производителей вакцины в заговоре против него

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Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании добивались его поражения на президентских выборах. По его мнению, они производители специально затягивали объявление об успешных испытаниях вакцины.

"Я получил почти 74 миллиона голосов. Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас", – сказал республиканец на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп полагает, что компания Pfizer специально не стала делать объявление об успешных испытаниях вакцины от коронавируса до выборов, так как это бы увеличило его шансы на победу.

"Pfizer и другие ушли далеко вперед в том, что касается создания вакцины. И у нас не было бы вакцины, если бы не я, и если бы я не оставался еще на четыре года", – приводит слова Трампа ТАСС.

Глава Белого дома считает, что фармацевтическим компаниям не нравится проводимая им политика снижения цен на лекарства.

Pfizer опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний 9 ноября. Согласно данным компании, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90 процентов ниже, чем без прививки.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал себя победителем. При этом Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.