Трамп обвинил производителей вакцины в заговоре против него

02:43
Фото: TASS/ZUMA
Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании добивались его поражения на президентских выборах. По его мнению, они производители специально затягивали объявление об успешных испытаниях вакцины.
"Я получил почти 74 миллиона голосов. Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас", – сказал республиканец на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп полагает, что компания Pfizer специально не стала делать объявление об успешных испытаниях вакцины от коронавируса до выборов, так как это бы увеличило его шансы на победу.
"Pfizer и другие ушли далеко вперед в том, что касается создания вакцины. И у нас не было бы вакцины, если бы не я, и если бы я не оставался еще на четыре года", – приводит слова Трампа ТАСС.
Глава Белого дома считает, что фармацевтическим компаниям не нравится проводимая им политика снижения цен на лекарства.
Pfizer опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний 9 ноября. Согласно данным компании, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90 процентов ниже, чем без прививки.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал себя победителем. При этом Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.
Трамп заявил, что в апреле в широком доступе появится вакцина против COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: