Pfizer и BioNTech сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса

16:26
Фото: AP/Arne Dedert/dpa
Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и биоинжиниринговая компания BioNTech заявили об успешности третьей фазы клинических испытаний BNT162b2 от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT.
"Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19... в первом промежуточном анализе эффективности", – сообщили в корпорации Pfizer.
В сообщении говорится, что у испытуемых было обнаружено 94 подтвержденных случая коронавируса. В исследовании поучаствовали 43 538 человек.
Ожидается, что препарат зарегистрируют уже в ноябре, говорится в сообщении.
По нынешним прогнозам, как отметили в компании, предполагается производство по всему миру вплоть до 50 миллионов доз вакцины в текущем году и до 1,3 миллиарда доз – в 2021-м.
Ранее профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш рассказал, что пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года. По словам эксперта, в этот период будут представлены первые отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, включая российский "Спутник V". Кроме того, в это же время станут доступны первые данные об опасных побочных эффектах препаратов.
Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября. Она была зарегистрирована 14 октября.
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